В США создали "Библию мемов"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американский блогер Джейсон Вонг создал сборник с самыми популярными в сети изображениями 2016 года, назвав его "Библией мемов".

В книге, сделанной в виде раскраски, всего 16 страниц, на которых представлены интернет-мемы, получившие популярность в 2016 году.

Вонг отбирал для своей книги только максимально распространенные изображения, которые использовались даже в солидных изданиях.

Фото опубликовано Holy Méme Bible (@holymemebible) Дек 6 2016 в 4:58 PST

Он рассказал, что намерен выпускать подобные сборники каждый год. В первый день продажи все экземпляры "Библии мемов" были раскуплены за несколько часов.