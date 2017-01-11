В США создали "Библию мемов"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американский блогер Джейсон Вонг создал сборник с самыми популярными в сети изображениями 2016 года, назвав его "Библией мемов".
В книге, сделанной в виде раскраски, всего 16 страниц, на которых представлены интернет-мемы, получившие популярность в 2016 году.
Вонг отбирал для своей книги только максимально распространенные изображения, которые использовались даже в солидных изданиях.
Он рассказал, что намерен выпускать подобные сборники каждый год. В первый день продажи все экземпляры "Библии мемов" были раскуплены за несколько часов.