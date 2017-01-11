Египет принимает все меры для обеспечения безопасности аэропортов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Египетская сторона с большим оптимизмом относится к перспективе возобновления авиасообщения между РФ и Египтом, прилагая все усилия для обеспечения безопасности аэропортов и туристов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" советник посольства Египта в Москве Айман Муса.

Как сообщают египетские СМИ, российская делегация для проверки курортных аэропортов прибудет в Каир в среду транзитным рейсом из Италии. Авиационные египетские власти сейчас организуют внутренний перелет экспертов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ожидается, что их работа продлится несколько дней.

"Мы ожидали это (возобновление авиасообщения – ред.) давно, и прилагаются все необходимые усилия для обеспечения безопасности, и уверен, что для русских туристов и туристов из всех стран мира", — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Египет будет готов принять первых российских туристов.

Он подчеркнул, что египетская сторона с большим оптимизмом относится к перспективе возобновления авиасообщения между РФ и Египтом, а также делает все необходимое для того, чтобы отели "были готовы для принятия интенсивных потоков туристов в ближайшее время".

По его словам, российские эксперты осмотрят аэропорты в Каире, Шарм-эль-Шейх и Хургаде, проверят последние меры, принятые для обеспечения безопасности аэропортов, в частности, установление биометрического оборудования для контроля и проверки работников аэропортов, систему видеонаблюдения и оборудование для проверки машин и багажа.

"Хочу отметить тоже, что Египет создал специализированную компанию для обслуживания аэропортов, для их безопасности. Кадры этой компании были подготовлены с помощью больших специалистов из Англии, при этой компании был создан специальный институт для подготовки кадров в области безопасности аэропортов", — добавил Муса.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.