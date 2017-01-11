Жан-Клод Юнкер надеется на решение кипрской проблемы в ближайшие дни

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется на решение кипрской проблемы в ближайшие дни, рассчитывает на положительный исход женевских переговоров.

"Я думаю, что настало время объединить остров. Лидера двух сообществ прекрасно выполняют свою работу, я надеюсь, нам удастся положительным образом завершить завтра женевские переговоры", — сказал Юнкер на пресс-конференции на Мальте, откуда в четверг утром вылетает в Женеву на переговоры об урегулировании кипрской проблемы. Его пресс-конференция транслируется службами ЕК.

Он отметил, что в среду утром общался по телефону с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, а вечером в среду намерен обсудить вопрос с президентом Франции Франсуа Олландом.

"Я надеюсь, мы сможем завершить работу по этому трудному вопросу в ближайшие часы и дни", — сказал Юнкер, который возглавит делегацию ЕС на переговорах.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с 9 января. Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.