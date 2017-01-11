Шеф Пентагона высказался о дальнейшей судьбе узников Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. При нынешней администрации США не следует ожидать новых переводов узников из военной тюрьмы в Гуантанамо в другие тюрьмы, заявил во вторник министр обороны Эштон Картер.

"Я не ожидаю, что в ближайшие девять дней мне поступят запросы о новых переводах узников из Гуантанамо", — сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Картер объяснил это тем, что в таких случаях существует "определенный срок для уведомления конгресса". "Поэтому в дальнейшем подобные решения будет принимать мой преемник", — сказал он.

20 января администрация президента-демократа Барака Обамы слагает свои полномочия, передавая их республиканцу Дональду Трампу. Он уже выдвинул кандидатом в министры обороны Джеймса Мэттиса, слушания по кандидатуре которого состоятся в сенате в четверг.