США
12.0112 января03:12МСК
USD60.16+0.21
EUR63.52-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Трамп расскажет, как разграничит свой бизнес и управление страной

00:3911.01.2017
09370
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Charlie Neibergall

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп проведет в среду первую пресс-конференцию с момента избрания, на которой, как ожидается, расскажет о том, как будет разграничивать управление страной и собственным бизнесом.

Джерад Кушнер и Иванка Трамп. 2016 год. Архивное фото
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
В США эксперты спорят о законности назначения зятя Трампа его советником
В США существуют законы, которые призваны не допустить конфликта интересов у чиновников.

Трамп в настоящий момент руководит собственной компанией Trump Organization, которая занимается недвижимостью, управлением гостиницами и другими видами бизнеса. Состояние Трампа журнал Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов, а сам Трамп говорит, что у него до 10 миллиардов долларов.

Вид на Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Советник Трампа предположил, что тот передаст бизнес в трастовое управление
Вокруг бизнес-империи Трампа возникли споры после избрания миллиардера президентом. Критики утверждают, что любое управление бизнесом на посту президента будет означать для Трампа конфликт интересов. Например, если иностранный дипломат поселится в одном из многочисленных отелей Трампа и расплатится от имени своего правительства, президент США получит косвенную материальную поддержку от иностранцев, что запрещено законом, утверждают критики.

Актриса Барбра Стрейзанд. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Барбра Стрейзанд назвала отвратительными слова Трампа о Мерил Стрип
Другие эксперты считают, что закон на стороне Трампа и не обязывает его продавать свою бизнес-империю. Сам Трамп ранее, что закон не мешает ему одновременно управлять бизнесом и страной. Вместе с тем Трамп дал понять, что намерен отдать управление своим бизнесом в руки своих детей и сосредоточиться на государственных делах. Однако сделать это будет технически непросто, учитывая множество различных бизнес-связей, которыми Трамп "оброс" за десятилетия в бизнесе. Большая пресс-конференция, на которой Трамп намеревался объявить о своем решении, была запланирована еще на 15 декабря, но затем перенесена.

Города Батуми. Архивное фото
© Sputnik/ Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Компания Трампа вышла из проекта по строительству жилого комплекса в Грузии
Кроме собственно управления бизнесом, Трампу нужно будет определиться, какими полномочиями он наделит своих детей. У Трампа есть сыновья Дональд-младший и Эрик, дочери Иванка и Тиффани, а также зять Джаред Кушнер, муж Иванки. Все они входят в ближний круг советников Трампа, которым он особенно доверяет. Трамп не сможет оставить им свою бизнес-империю и одновременно пользоваться их советами по управлению страной, чтобы не навлечь на себя обвинения в семейственности и конфликте интересов.

На этой неделе предварительно определились роли Джареда Кушнера и Иванки Трамп. Кушнер был назначен старшим советником будущего президента. Предполагается, что он будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ John Locher
Трамп заявил, что уйдет из бизнеса до 20 января
Иванка Трамп также не будет участвовать во многих бизнес-проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса. Сам Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Избранный президент США Дональд Трамп. 1 декабря 2016 года
© AP Photo/ John Minchillo
Биография Дональда Трампа
Также Трамп ранее заявлял, что намерен отказаться от зарплаты на посту президента и будет получать символическую сумму в один доллар. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.
Триумф Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке
© REUTERS/ Carlo Allegri
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS/ Mark Kauzlarich
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Мужчина следит за ходом голосования на выборах президента США
© AFP 2017/ Rhona Wise
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп с супругой на избирательном участке в Нью-Йорке
© AP Photo/ Evan Vucci
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа радуются результатам выборов в Аризоне
© AFP 2017/ Laura Segall
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2017/ Eduardo Munoz Alvarez
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты переодетые в образы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа развлекают толпу во время выборов в Лас-Вегасе
© AP Photo/ Chase Stevens
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© REUTERS/ Carlo Allegri
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Девушка фотографирует своего друга на фоне портрета кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле в Сеуле
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в Нью-Йорке в день выборов президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo/ John Locher
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа наблюдают за ходом выборов
© AP Photo/ Ronda Churchill
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп, сын Баррон и жена Мелания
© REUTERS/ Carlo Allegri
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.
/

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.