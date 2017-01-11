Трамп расскажет, как разграничит свой бизнес и управление страной

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп проведет в среду первую пресс-конференцию с момента избрания, на которой, как ожидается, расскажет о том, как будет разграничивать управление страной и собственным бизнесом.

В США существуют законы, которые призваны не допустить конфликта интересов у чиновников.

Трамп в настоящий момент руководит собственной компанией Trump Organization, которая занимается недвижимостью, управлением гостиницами и другими видами бизнеса. Состояние Трампа журнал Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов, а сам Трамп говорит, что у него до 10 миллиардов долларов.

Вокруг бизнес-империи Трампа возникли споры после избрания миллиардера президентом. Критики утверждают, что любое управление бизнесом на посту президента будет означать для Трампа конфликт интересов. Например, если иностранный дипломат поселится в одном из многочисленных отелей Трампа и расплатится от имени своего правительства, президент США получит косвенную материальную поддержку от иностранцев, что запрещено законом, утверждают критики.

Другие эксперты считают, что закон на стороне Трампа и не обязывает его продавать свою бизнес-империю. Сам Трамп ранее, что закон не мешает ему одновременно управлять бизнесом и страной. Вместе с тем Трамп дал понять, что намерен отдать управление своим бизнесом в руки своих детей и сосредоточиться на государственных делах. Однако сделать это будет технически непросто, учитывая множество различных бизнес-связей, которыми Трамп "оброс" за десятилетия в бизнесе. Большая пресс-конференция, на которой Трамп намеревался объявить о своем решении, была запланирована еще на 15 декабря, но затем перенесена.

Кроме собственно управления бизнесом, Трампу нужно будет определиться, какими полномочиями он наделит своих детей. У Трампа есть сыновья Дональд-младший и Эрик, дочери Иванка и Тиффани, а также зять Джаред Кушнер, муж Иванки. Все они входят в ближний круг советников Трампа, которым он особенно доверяет. Трамп не сможет оставить им свою бизнес-империю и одновременно пользоваться их советами по управлению страной, чтобы не навлечь на себя обвинения в семейственности и конфликте интересов.

На этой неделе предварительно определились роли Джареда Кушнера и Иванки Трамп. Кушнер был назначен старшим советником будущего президента. Предполагается, что он будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем.

Иванка Трамп также не будет участвовать во многих бизнес-проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса. Сам Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Также Трамп ранее заявлял, что намерен отказаться от зарплаты на посту президента и будет получать символическую сумму в один доллар. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.