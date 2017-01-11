Трамп расскажет, как разграничит свой бизнес и управление страной

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп проведет в среду первую пресс-конференцию с момента избрания, на которой, как ожидается, расскажет о том, как будет разграничивать управление страной и собственным бизнесом.
В США существуют законы, которые призваны не допустить конфликта интересов у чиновников.
Трамп в настоящий момент руководит собственной компанией Trump Organization, которая занимается недвижимостью, управлением гостиницами и другими видами бизнеса. Состояние Трампа журнал Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов, а сам Трамп говорит, что у него до 10 миллиардов долларов.
Вокруг бизнес-империи Трампа возникли споры после избрания миллиардера президентом. Критики утверждают, что любое управление бизнесом на посту президента будет означать для Трампа конфликт интересов. Например, если иностранный дипломат поселится в одном из многочисленных отелей Трампа и расплатится от имени своего правительства, президент США получит косвенную материальную поддержку от иностранцев, что запрещено законом, утверждают критики.
Другие эксперты считают, что закон на стороне Трампа и не обязывает его продавать свою бизнес-империю. Сам Трамп ранее, что закон не мешает ему одновременно управлять бизнесом и страной. Вместе с тем Трамп дал понять, что намерен отдать управление своим бизнесом в руки своих детей и сосредоточиться на государственных делах. Однако сделать это будет технически непросто, учитывая множество различных бизнес-связей, которыми Трамп "оброс" за десятилетия в бизнесе. Большая пресс-конференция, на которой Трамп намеревался объявить о своем решении, была запланирована еще на 15 декабря, но затем перенесена.
Кроме собственно управления бизнесом, Трампу нужно будет определиться, какими полномочиями он наделит своих детей. У Трампа есть сыновья Дональд-младший и Эрик, дочери Иванка и Тиффани, а также зять Джаред Кушнер, муж Иванки. Все они входят в ближний круг советников Трампа, которым он особенно доверяет. Трамп не сможет оставить им свою бизнес-империю и одновременно пользоваться их советами по управлению страной, чтобы не навлечь на себя обвинения в семейственности и конфликте интересов.
На этой неделе предварительно определились роли Джареда Кушнера и Иванки Трамп. Кушнер был назначен старшим советником будущего президента. Предполагается, что он будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем.
Иванка Трамп также не будет участвовать во многих бизнес-проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса. Сам Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.
При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.
Также Трамп ранее заявлял, что намерен отказаться от зарплаты на посту президента и будет получать символическую сумму в один доллар. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.
Триумф Трампа
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.