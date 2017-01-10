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В мире

Пентагон: российские самолеты иногда идут на опасное сближение в Сирии

23:5110.01.2017
(обновлено: 00:04 11.01.2017)
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Здание Пентагона. Архивное фото
© Flickr/ Kevin H.

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон ежедневно обсуждает с Россией безопасность полетов над Сирией, отмечая при этом "опасные сближения" российских самолетов и кораблей с американскими, заявила РИА Новости во вторник представитель американского военного ведомства Мишель Балданса.

Военные США у здания Пентагона. Архивное фото
© Flickr/ Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Пентагон опасно сближается с человечеством

Агентство просило представителя Пентагона прокомментировать публикацию Wall Street Journal, согласно которой, пилоты США заявили об "опасных сближениях" с российскими истребителями в небе над Сирией, при этом американские пилоты предпочитают "уступать дорогу" российским самолетам, чтобы избежать столкновений.

"Самолеты и корабли США постоянно пересекаются с российскими подразделениями, которые действуют в том же районе. В прошлом большинство из этих встреч были безопасными и профессиональными. Однако в некоторых случаях российские военнослужащие провели некоторые небезопасные и непрофессиональные маневры. Эти действия потенциально могут привести к ненужной эскалации напряженности и могут вызвать несчастный случай, который приведет к тяжелому ранению или гибели людей с любой из двух сторон. США намерены летать с должным уважением к безопасности, и мы призываем Россию делать то же самое", — сказала Балданса.

Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии перед вылетом в пункт постоянной дислокации самолета на территории России
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Кто "летает по встречке" над Сирией? Странные обвинения генерала США
По ее словам, в рамках меморандума об избежании инцидентов в небе над Сирией ведется общение с РФ по военным и гражданским каналам "на всех уровнях".

"Мы продолжаем обсуждать предотвращение конфликтов с Россией по ежедневной "горячей линии" и по линии рабочей группы высокого уровня, которая проходит каждый месяц и проводится на уровне трех- и четырехзвездных генералов", — добавила Балданса.

Wall Street Journal писала ранее, что, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, сближения самолетов продолжаются. Как сообщает газета, американские летчики обвиняют российских пилотов в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их.

Как пишет издание, командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.

Истребитель ВКС РФ СУ-30 СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Мнение: жалобы пилотов США на летчиков ВКС в Сирии – политический демарш
Ранее генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган заявил, что самолеты РФ и США опасно сблизились в небе над Сирией 17 октября. По словам представителя Пентагона, оба самолета выполняли полет с выключенными огнями и прошли на расстоянии около 800 метров друг от друга. В министерстве обороны РФ в данной связи выразили удивление очередными попытками американского военного командования переложить на ВКС РФ ответственность за сближение самолета США с истребителем Су-35. После этого представители министерств обороны США и РФ провели конструктивную видеоконференцию по обеспечению безопасности полетов в Сирии.

Россия по запросу сирийских властей наносит удары по позициям террористов в Сирии. Возглавляемая США международная коалиция также наносит удары в Сирии, но делает это без согласования с властями страны. С осени 2015 года между военными РФ и США действует меморандум о предотвращении конфликтов, который позволяет военным обмениваться информацией и избегать инцидентов.

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