Кандидат на пост главы Минюста против идеи запрета на въезд мусульман в США

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сенатор-республиканец Джефф Сешнс, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра юстиции, заявил во вторник, что не поддерживает идею запрета на въезд в страну всех мусульман.

"Я не поддерживаю идею о том, что мусульмане как религиозная группа должны столкнуться с запретом на въезд в США", — сказал Сешнс на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском юридическом комитете.

При этом кандидат на пост министра поддержал призыв Трампа пресекать въезд в страну из тех государств, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм или имеют серьезные проблемы с экстремистскими группировками.

В ходе слушаний в комитете Сешнс высказался против применения пыток с погружением в воду. "Конгресс предпринял действия, которые делают это абсолютно незаконным", — сказал он, имея в виду принятие соответствующих правовых норм.