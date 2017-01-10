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В мире

ЕК одобрила программы приграничного сотрудничества с Калининградом

21:5110.01.2017
(обновлено: 22:44 10.01.2017)
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Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo

КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Еврокомиссия одобрила программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" и "Литва-Россия" в Калининградской области и регионах соседних стран, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио министра-руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Аллу Иванову.

Американский военный в Польше во время учений Атлантическая решимость
© AP Photo/ Alik Keplicz
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"Бюджет первой программы составляет более 62 миллионов евро, на вторую выделяется свыше 23,5 миллиона евро. Это совместные средства России и ЕС, но участникам будет необходимо профинансировать часть затрат на реализацию проектов", — сообщила Иванова.

По ее словам, совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы. Вскоре начнется прием заявок на участие в программе, которые будут рассматриваться на конкурсной основе. В основном, их предстоит подготовить муниципальным образованиям региона. Программы приграничного сотрудничества начнутся в 2017 году и рассчитаны до 2020 года.

"В минувшей программе приграничного сотрудничества "Литва-Польша-Россия" которая завершилась в 2015 году, приняли участие 15 муниципалитетов. В ходе реализации 31 проекта калининградские участники наработали хорошие партнерские связи с литовскими и польскими коллегами. В новых программах это сотрудничество будет продолжено", — добавила Иванова.

Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
© Flickr/ U.S. Army/Pablo N. Piedra
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Она отметила, что приоритетами в программе с Польшей станут продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия, защита экологии, предотвращение природных и техногенных катастроф, улучшение доступности регионов, развитие транспорта и транспортных сетей и систем, совершенствование систем управления границей и безопасности.

Основные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности, продвижение культуры, а также поддержка местного и регионального качественного управления.

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