Аэропорт Каира оснащают оборудованием для досмотра автомашин с пассажирами

КАИР, 10 янв – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Каирский международный аэропорт оснащается оборудованием для досмотра приезжающих автомашин вместе с пассажирами и водителем, сообщил РИА Новости член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и экс-глава союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят.

"Идет установка новых ворот для приезжающих в аэропорт автомашин. Это оборудование охватит всех сотрудников аэропорта, пассажиров и их сопровождающих. Оно также не потребует (от пассажиров и водителей – ред.) покидать автомашину", — сказал он.

Аз-Заят также подтвердил, что в настоящее время в каирском аэропорту идет монтаж биометрического оборудования для контроля за доступом персонала в служебные зоны аэропорта.

"Сейчас идет монтаж биометрического оборудования во втором терминале аэропорта Каира в предназначенных для него местах в рамках подготовки к возобновлению российских рейсов. Ожидается российский визит для ознакомления с реализацией согласованных мер безопасности", — пояснил собеседник агентства.

Ранее египетская газета "Аль-Вафд" сообщила со ссылкой на источник в аэропорту Каира, что власти Каирского международного аэропорта в период с 18 по 20 января ожидают визита делегации экспертов в области авиационной безопасности из России для проведения финальной проверки перед возобновлением авиасообщения. Представитель минавиации Египта подтвердил РИА Новости визит российской делегации на следующей неделе.

Египетские СМИ также сообщали, что официальное введение в эксплуатацию новой биометрической системы доступа персонала в служебные зоны второго терминала каирского аэропорта ожидается 15 января. Введение этой системы, предположительно, станет последним шагом египетских властей по выполнению условий, выдвинутых российской стороной для возобновления прерванного более года назад авиасообщения.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.