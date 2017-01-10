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Политолог: Россия должна ответить на нынешнюю волну санкций США

Тема:
Санкции в отношении России (5567)
12:1710.01.2017
(обновлено: 12:28 10.01.2017)
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Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Если Россия не ответит на нынешнюю волну санкций США, то за ними вскоре последуют другие, так как американская культура считает отсутствие реакции Москвы слабостью, полагает эксперт Российского совета по международным делам, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

Здание Конгресса США. Архивное фото
© REUTERS/ Joshua Roberts
В США представят проект по "всеобъемлющим" санкциям против России
Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Как сообщило агентство Рейтер, сенаторы США объявят новые "всеобъемлющие" санкции в отношении России по тому же поводу.

"Нынешняя волна — это прямое продолжение российской политики, которую мы заняли накануне Нового года, как только не ответили на высылку российских дипломатов. Американцы сочли, что Россия слаба и надо продолжать давление. Американская культура понимает только язык ответной жесткости. Если другая сторона не проявляет ответной жесткости, а идет на уступку, как это сделала Россия, то американцы считают, надо продолжать давление дальше", — заявил Фененко РИА Новости.

По его мнению, следующие санкции возможны при двух условиях: если Россия никак не отреагирует на нынешнюю волну и если не ударит по какой-то болезненной для США сфере – в случае подобных шагов Москвы, считает эксперт, "американцы сразу отступят".

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci, File
Эксперт объяснил, почему новые санкции против РФ стали подарком для Трампа
В качестве примера он привел решение Москвы отказаться в октябре от соглашения по утилизации плутония, что является действительно важным для США моментом. "После этого все разговоры о санкциях на три месяца ушли в небытие", — подчеркнул американист.

"Если не ответим, то да — могут последовать следующие (санкции). Если Россия молчит и не отвечает, американцы считают этой нашей слабостью. Американская культура не понимает такого понятия как "жест доброй воли", "компромисс". Это культура ковбоя — или наступаю я, или останавливают меня, но ничего третьего", — резюмировал Фененко.

В преддверии Нового года помимо введения новых санкций США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ, хотя есть все основания для адекватной реакции. Кроме того, глава российского государства пригласил на новогоднюю елку в Кремле детей американских дипломатов.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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