На церемонию прощания с экс-президентом Ирана пришли десятки тысяч человек

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько десятков тысяч человек собрались во вторник в Тегеране на похоронах бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произнесет на похоронах молитву об усопшем. Политики и военные также пришли почтить память Рафсанджани. Вторник объявлен выходным днем в Иране.
Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.