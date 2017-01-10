На церемонию прощания с экс-президентом Ирана пришли десятки тысяч человек

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько десятков тысяч человек собрались во вторник в Тегеране на похоронах бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Политик скончался в воскресенье в возрасте 82 лет в больнице, куда был направлен после сердечного приступа.

По данным агентства, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произнесет на похоронах молитву об усопшем. Политики и военные также пришли почтить память Рафсанджани. Вторник объявлен выходным днем в Иране.

Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.