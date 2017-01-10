В ДНР гражданина Украины приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (88)

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, задержанного по подозрению в шпионаже, сообщили во вторник в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.

"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса ДНР "шпионаж" и приговорен к 11 годам лишения свободы", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По утверждению министерства, мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины, собирал и передавал им информацию о передвижении военной техники, дислокации подразделений ополчения ДНР.