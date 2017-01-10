Глава ЦРУ: команда Обамы просчиталась с последствиями "арабской весны"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что администрация уходящего президента США Барака Обамы неверно просчитала последствия "арабской весны", сообщает телеканал CNN.

"Я думаю, в Вашингтоне, в том числе у некоторых представителей администрации, были очень нереалистичные ожидания, что "арабская весна" выдавит авторитарные режимы, а демократия начнет расцветать, потому что этого хотел народ", — цитирует телеканал Бреннана.

Он добавил, что "концепт демократии в действительности не был укоренен во многих людях, культурах и странах".

Ранее глава ЦРУ отмечал, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство".

На волне массовых протестов в 2011 году произошли перевороты в Тунисе, Египте, Йемене, революционные выступления в Бахрейне, при поддержке ряда стран Запада и Персидского залива был свергнут и в дальнейшем убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Насильственная смена режимов и гражданские войны обернулись ростом нестабильности и террористической угрозы в регионе, а цели, провозглашенные революционерами, не были достигнуты.