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В мире

Глава ЦРУ: команда Обамы просчиталась с последствиями "арабской весны"

08:4510.01.2017
(обновлено: 11:59 10.01.2017)
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Столкновение между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака на площади Тахрир в Каир. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что администрация уходящего президента США Барака Обамы неверно просчитала последствия "арабской весны", сообщает телеканал CNN.

Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном
© AFP 2016/ Chris Hondros 
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"Я думаю, в Вашингтоне, в том числе у некоторых представителей администрации, были очень нереалистичные ожидания, что "арабская весна" выдавит авторитарные режимы, а демократия начнет расцветать, потому что этого хотел народ", — цитирует телеканал Бреннана.

Он добавил, что "концепт демократии в действительности не был укоренен во многих людях, культурах и странах".

Ранее глава ЦРУ отмечал, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство".

На волне массовых протестов в 2011 году произошли перевороты в Тунисе, Египте, Йемене, революционные выступления в Бахрейне, при поддержке ряда стран Запада и Персидского залива был свергнут и в дальнейшем убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Насильственная смена режимов и гражданские войны обернулись ростом нестабильности и террористической угрозы в регионе, а цели, провозглашенные революционерами, не были достигнуты.

"Арабская весна". Хроника событий 2011 года в Ливии
Авиаудар сил коалиции по позициям проправительственных войск возле Бенгази, Ливия. Март 2011
© REUTERS/ Goran Tomasevic
Вооруженный конфликт в Ливии начался в феврале 2011 года как один из этапов так называемой "арабской весны". В ливийских провинциях вспыхнули акции протеста с требованием ухода лидера Джамахирии полковника Муаммара Каддафи, более 40 лет правившего страной в условиях клановой и межплеменной системы. Оплотом противников Каддафи стал город Бенгази.
Захваченный повстанцами в плен сторонник Каддафи. Март 2011
© REUTERS/ Goran Tomasevic
В стране началось военное противостояние правительственных войск и повстанцев, судьбоносное влияние на ход которого оказало прямое иностранное вмешательство.
Бойцы оппозиции ведут обстрел правительственных войск возле Сирта, Ливия. Сентябрь 2011
© REUTERS/ Goran Tomasevic
Антиправительственные выступления начались 15 февраля в Бенгази — втором по величине городе Ливии.
Повстанцы празднуют освобождение Бенгази от войск Муаммара Каддафи. Март 2011
© REUTERS/ Goran Tomasevic
К концу февраля город Бенгази перешел под контроль противников режима Каддафи. В городе был сформирован Национальный ливийский совет — орган власти революции, которому должны были подчиняться все города, поддержавшие сторонников свержения режима ливийского лидера.
Сторонник ливийского лидера Муаммара Каддафи во время протестов в Триполи, Ливия. Март 2011
© REUTERS/ Ahmed Jadallah
Выступления противников режима охватили и столицу страны Триполи. По данным международных организаций, власти жестоко подавляли демонстрации.
Фотография экрана мобильного телефона с изображением захваченного ливийского лидера Муаммара Каддафи в Сирте, Ливия. Октябрь 2011
© AFP 2016/ Philippe Desmazes
Вооруженное восстание в Ливии продолжалось около девяти месяцев. В результате лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи был свергнут и 20 октября 2011 года убит близ своего родного города Сирт, скрываясь от преследования оппозиции.
Боец оппозиции стреляет из пулемета по истребителю в городе Рас-Лануф, Ливия. Март 2011
© РИА Новости. Андрей Стенин
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За время противостояния правившего режима и сил оппозиции погибли тысячи человек, огромный ущерб был нанесен экономике этой нефтедобывающей страны.
Сгоревший в результате обстрела пассажирский лайнер в аэропорту Триполи, Ливия. Август 2011
© AP Photo/ Sergey Ponomarev
Сгоревший в результате обстрела пассажирский лайнер в аэропорту Триполи, Ливия.
Сторонницы ливийского лидера Муаммара Каддафи в городе Бени-Валид, Ливия. Июнь 2011
© AP Photo/ Ivan Sekretarev
После гибели Каддафи между различными кланами и вооруженными группировками началась борьба за власть как на государственном, так и региональном уровнях. Страна, по сути, погрузилась в гражданскую войну.
Бойцы оппозиции под обстрелом войск Каддафи у города Бин-Джавад, Ливия. Март 2011
© REUTERS/ Goran Tomasevic
Противостояние исламистов и умеренных сил при поддержке части военных вылилось в еще один вооруженный конфликт, результатом которого стало установление в августе 2014 года двоевластия в стране. В городе Тобрук на востоке страны стала официально заседать признанная мировым сообществом Палата представителей, а в Триполи — поддерживаемый вооруженными группировками происламский Всеобщий национальный конгресс (ВНК). Причем каждая из сторон сформировала свое правительство и назначила его главу. В настоящее время идет политический процесс, поддерживаемый международным сообществом, целью которого является создание правительства национального единства в Ливии.
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