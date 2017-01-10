Албанская диаспора планирует захват диппредставительства Сербии

БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Сербии располагает информацией о планируемом албанской диаспорой в США или Европе захвате одного из сербских дипломатических представительств с целью добиться отказа от судебного процесса над экс-премьером Косово Рамушем Харадинаем, сообщил глава внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.
"Мы располагаем информацией о планируемом албанской диаспорой захвате одного из наших диппредставительств в США или Европе с целью заставить Сербию отказаться от требования судить Харадиная. Об этом проинформированы полиция и службы безопасности данных государств и все наши консульские и дипломатические представительства и даны инструкции и приняты меры в целях превентивной защиты", — цитирует пресс-служба МИД министра Ивицу Дачича.
"Сербия не откажется от преследования Харадиная и кого бы то ни было, кто совершил преступления против сербского народа", — подчеркнул первый вице-премьер и глава МИД Сербии.
Харадинай в 2004–2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия Альянс за будущее Косово вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге, но был оправдан.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.