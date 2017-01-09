Трамп отказался от диктора, комментировавшего инаугурации в течение 60 лет
14:5609.01.2017
(обновлено: 15:02 09.01.2017)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп отказался от услуг диктора, комментировавшего парады в честь инаугурации в течение последних 60 лет, сообщает телеканал ABC7 News.
По данным телеканала, 89-летний Чарльз Бротнам работал в качестве диктора с 1957 года, когда он впервые комментировал инаугурацию тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра. Он был диктором на инаугурации 11 американских президентов. Как сообщается, Бротнам сказал, что решение будущего главы Белого Дома "разбило ему сердце".
"Я делал это на протяжении 60 лет. Я был уничтожен", — цитирует издание реакцию Бротнама. По его словам, он уже начал подготовку к инаугурации Трампа.
Как сообщается, вместо 89-летнего диктора Дональд Трамп выбрал 58-летнего радиоведущего Стива Рэя. "Я не заменяю Чарли. Я не встаю на его место. Я просто парень, который станет следующим (диктором —ред.), потому Чарли незаменимый. Он абсолютная легенда", — цитирует телеканал слова нового ведущего парада.
Переходная команда Трампа, в свою очередь, объявила о присуждении Бротнаму звания почетного председателя дикторов за его заслуги, назвав его "голосом парада по случаю инаугурации".
"Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по случаю вступления в должность Президента горд объявить о присуждении Чарли звания почетного председателя дикторов на церемонии 20 января. Мы рады, что Стив Рей будет представлять новое поколение американцев, поддерживающих традиции парадов в честь инаугурации", — говорится в заявлении временной команды.
По словам Бротнама, он до сих пор не уверен, будет ли принимать участие в церемонии в этом году.
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