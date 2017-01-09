Стрельбу во Флориде расследует агент ФБР, допрашивавший Хусейна

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Расследованием по делу о стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла штата Флорида руководит агент ФБР Джордж Пиро, который ранее вел допрос бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Происшествие произошло в пятницу на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла. В ходе стрельбы погибли пять человек, более 40 получили ранения. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Позднее выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

Пиро ранее заявлял, что доказательств о причастности Сантьяго к терроризму пока не найдено, однако не стал исключать такую возможность.

Саддам Хусейн был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Бывший иракский лидер был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.

Как отмечает агентство, Джордж Пиро, уроженец Бейрута, с января 2004 года на протяжении нескольких месяцев единолично вел допросы задержанного экс-лидера Ирака. Ранее Пиро сообщил, что когда летом 2004 года Хусейн был передан США иракским властям, у бывшего диктатора не было иллюзий. По его словам, Хусейн прекрасно понимал, что его ждут "приговор и казнь".