Китай договорился об экстрадиции беглых коррупционеров с 48 странами

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай подписал соглашения об экстрадиции беглых коррупционеров уже с 48 странами, заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя управления КНР по борьбе с коррупцией, руководитель координационной группы ЦК КПК по поимке беглых коррупционеров Лю Цзяньчао.

"К настоящему моменту Китай подписал соглашения об экстрадиции беглых коррупционеров уже с 48 странами, включая Францию, Испанию, Италию и другие страны", — сказал он.

По словам Лю Цзяньчао, если страны могут подписать соглашения о сотрудничестве по экстрадиции беглых коррупционеров, то это имеет большой эффект для их сотрудничества в правоохранительной сфере.

В конце декабря сообщалось, что правоохранительные органы Китая с начала 2016 года в рамках кампании "Небесная сеть" (Sky Net).репатриировали из-за рубежа 908 человек, подозреваемых в коррупции, вернув в страну 330 миллионов долларов незаконно выведенных активов.

Как отмечала газета China Daily , с начала 2016 года правоохранительным органам удалось вернуть на родину 19 человек из списка 100 самых разыскиваемых беглых коррупционеров. Таким образом, к настоящему моменту были пойманы 37 человек из списка. Среди них, в частности, самый разыскиваемый коррупционер страны Ян Сючжу, которая покинула Китай в 2003 году.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.