Китай договорился об экстрадиции беглых коррупционеров с 48 странами

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай подписал соглашения об экстрадиции беглых коррупционеров уже с 48 странами, заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя управления КНР по борьбе с коррупцией, руководитель координационной группы ЦК КПК по поимке беглых коррупционеров Лю Цзяньчао.
По словам Лю Цзяньчао, если страны могут подписать соглашения о сотрудничестве по экстрадиции беглых коррупционеров, то это имеет большой эффект для их сотрудничества в правоохранительной сфере.
В конце декабря сообщалось, что правоохранительные органы Китая с начала 2016 года в рамках кампании "Небесная сеть" (Sky Net).репатриировали из-за рубежа 908 человек, подозреваемых в коррупции, вернув в страну 330 миллионов долларов незаконно выведенных активов.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.