В ДТП в Швейцарии погибли двое россиян

ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Двое россиян погибли и две пострадали в ДТП в Швейцарии, информация об этом направлена в консульский департамент МИД РФ, сообщил РИА Новости консул генерального консульства России в Женеве Владимир Агрономов.

ДТП произошло 7 января в районе 10 утра по местному времени в кантоне Вале. Как сообщается, машина двигалась по дороге через перевал Форклаз в сторону Мартиньи. По данным полиции кантона, авария могла произойти из-за снега на дороге, водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги и пролетела порядка 225 метров. Мужчина 36 лет и женщина 37 лет были доставлены в больницу в Сионе с многочисленными травами, в результате которых скончались. Их дети — мальчик 11 лет и девочка 15 лет — были направлены в госпиталь в Берне.

"Все пострадавшие в ДТП являются гражданами России. Родственники погибших в курсе, они находятся в Швейцарии. Они будут решать о том, как будут отравлены тела на родину", — сказал он.

Консул добавил, что пострадавшие в аварии дети были направлены в больницу в Берн, "их жизням на данный момент ничего не угрожает".

Агрономов не стал называть фамилий погибших, но отметил, что информация о гибели россиян уже направлена в консульский департамент МИД РФ.