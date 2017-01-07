В Белграде на Рождество испекли пирог весом 200 килограммов

БЕЛГРАД, 7 янв – РИА Новости. Союз пекарей Сербии испек в субботу рождественский пирог массой 200 кг и еще один – на 70 килограммов, которые раздали гражданам на центральной площади Белграда, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Традиционный сербский рождественский пирог – "Божична чесница" — содержит по обычаю несколько золотых и серебряных монет и разделяется на множество кусочков. Днем в центре Белграда на площади Республики были разделены среди присутствовавших 2 тысячи частей 200-килограммового и 750 частей 70-килограммового пирогов. В угощении были запечены три золотые и девять серебряных монет, подарок от городских ювелирных фирм.

© REUTERS/ Marko Djurica Жителям Сербии раздают рождественский пирог "Божична чесница" на центральной площади в Белграде

Телеканал приводит слова представителя союза пекарей Сербии Зорана Грубаноски, согласно которым, приготовление ежегодного праздничного угощения для граждан состоялось уже в 26-й раз. Он уточнил, что на замешивание и выпечку большого пирога у его коллег ушло семь часов, а на второй — три с половиной.

После раздачи кусочков угощения одна из подарочных золотых монет досталась пятилетнему мальчику Джордже Арсичу, который впервые в жизни участвовал в преломлении рождественского пирога. Пришедшим детям белградские пекари кроме "чесницы" раздали 2,5 тысячи сладостей.