В Марокко не менее десяти человек сгорели заживо в ДТП

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. По меньшей мере десять человек сгорели заживо, еще 22 получили ранения в результате аварии на юге Марокко, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, авария произошла в ночь на субботу в 41 километре от южного города Агадир. Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, после чего транспортные средства загорелись.

Несколько пострадавших были эвакуированы на вертолете в Марракеш, остальные были госпитализированы в Агадир.

Власти начали расследование обстоятельств дела.

Dix personnes brûlées vives dans un accident de la route au Maroc https://t.co/yJlGnVUssb — REVEILAFRICAIN (@glorybinga) 7 января 2017 г.

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