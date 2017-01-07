Вблизи аэропорта во Флориде взрывотехники подорвут подозрительный пакет

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Взрывотехники подорвут подозрительный пакет вблизи аэропорта города Форт-Лодердейл (штат Флорида), где в результате стрельбы погибли пять человек, сообщил местный шериф Скотт Исраэл.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, еще 13 были ранены. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. По некоторой информации, преступник является военнослужащим и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт.

"Если вы находитесь вблизи аэропорта, не паникуйте: команда взрывотехников взорвет подозрительный пакет у железнодорожных путей", — говорится в сообщении шерифа в Twitter.

Кроме того, как сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала CNN, несколько представителей правоохранительных органов сейчас обыскивают гараж в аэропорту, проверяя, не находится ли там машина, которая могла принадлежать Эстебану Сантьяго.