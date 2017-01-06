Представитель госдепа Кирби заявил, что после отставки будет отсыпаться

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель госдепартамента США отставной адмирал Джон Кирби заявил, что после отставки 20 января будет отсыпаться. Предложение поработать экспертом Кирби встретил выразительной пантомимой.

"Я буду тут поблизости на какое-то время, буду спать", — сказал Кирби журналистам. Он пообещал поделиться с ними своей контактной информацией.

"Но если вы захотите позвонить и поговорить насчет какой-то проблемы вроде КНДР, я не тот парень, к которому вы должны обратиться, потому что с 21 января все мои знания вылетят в трубу, я не буду проинформирован", — пояснил Кирби.

На предположение, что он может выступать для прессы как эксперт по КНДР, представитель госдепартамента развеселился и исполнил пантомиму: повернулся вокруг, хлопая в ладоши, и дважды стукнул лбом по трибуне, с которой он выступает.

"Мне это нравится!" — подытожил Кирби под смех журналистов.

Кирби уходит в отставку 20 января, как и вся администрация президента Барака Обамы, главой государства станет Дональд Трамп. Кто станет новым представителем госдепартамента, пока неизвестно.