Пушков считает, что "главная битва" Трампа будет с американскими СМИ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что главная битва избранного президента США Дональда Трампа будет с американскими СМИ, "которые продолжают вести против него инфовойну", об этом он написал в своем Twitter.ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ)", — написал Пушков.
Инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
Возможно, главная битва Трампа будет не с Китаем, не с КНДР и даже не с ИГ, а с амер. СМИ, к-ые продолжают вести против него инфовойну.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 января 2017 г.