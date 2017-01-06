Украинские правоохранители на Рождество перейдут на усиленный режим работы

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Украинские правоохранители в рождественские праздники перейдут на усиленный режим работы, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной гвардии страны.

"По всей Украине на рождественские праздники запланированы мероприятия с участием значительного количества граждан. Именно поэтому, чтобы обеспечить покой граждан в этот период, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция несут службу в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что помимо их подразделений и патрулей полиции, охрану порядка в украинских городах будут осуществлять также самостоятельные наряды военных.