Абэ отметил важность соглашения по "женщинам для утешения" с Южной Кореей

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил, что Токио и Сеул должны "с ответственностью осуществлять" достигнутое в 2015 году соглашение по вопросу "женщин для утешения".

"Важно, чтобы оба японское и южнокорейское правительства должны с ответственностью осуществлять (договоренность). Действовать наоборот является неконструктивным", — цитирует агентство Киодо слова Абэ.

Ранее сообщалось, что японские власти временно отзывают своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Он был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов). На просьбу Токио убрать памятник, Сеул ответил отказом.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй Мировой войны со стороны японской армии или администрации.