Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля, свидетельствуют результаты голосования.
Совет Безопасности ООН принял в декабре резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.