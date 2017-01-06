Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля, свидетельствуют результаты голосования.

Палата представителей 342 голосами против 80 приняла заявление, в котором осудила решение СБ ООН высказать неодобрение Израилю. Как ожидается, аналогичное заявление примет сенат конгресса. Практических последствий эти заявления иметь не будут, хотя ряд республиканцев грозит внести законопроект, лишающий власти США права платить членские взносы в ООН.

Совет Безопасности ООН принял в декабре резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.