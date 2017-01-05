Нидерланды начали патрулировать воздушное пространство в странах Балтии

ВИЛЬНЮС, 5 янв — РИА Новости. ВВС Нидерландов приступили к выполнению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Литвы.

К осуществлению миссии в Литве приступили около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, прибывших с авиабаз Леуварден и Вокел.

"Четыре месяца патрулировавшие балтийское воздушное пространство французские военнослужащие ВВС заменили военно-воздушные силы Нидерландов с четырьмя истребителями Fighting Falcon F-16", — говорится в сообщении министерства обороны.

Ранее миссию воздушной полиции НАТО в Литве осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. С базы в Эстонии миссию осуществляли и продолжат осуществлять германские истребители Eurofighter Typhoon.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, базирующиеся в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шяуляя и авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

Во время саммита глав НАТО в Варшаве Нидерланды совместно с Норвегией, Люксембургом, Бельгией, Хорватией и Францией официально объявили о присоединении своих военнослужащих к батальону, формирующемуся в Литве под руководством Германии. Численность батальона будет составлять около тысячи военных.