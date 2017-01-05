В Мексике в результате стрельбы на рынке погибли шесть человек

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Несколько неизвестных открыли стрельбу на продовольственном рынке в курортном городе Акапулько в Мексике, в результате погибли шесть человек, передает агентство Рейтер.

Как сообщил представить службы безопасности штата Герреро, не менее трех человек с огнестрельным оружием расстреляли посетителей рынка. Четверо из них скончались на месте, еще одна женщина была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных ранений.

В настоящее время ведется расследование происшествия.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.