Трамп выбрал заместителей главы аппарата Белого дома

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о трех новых назначениях на должности заместителей главы аппарата Белого дома, сообщается в пресс-релизе переходной команды Трампа.

Ранее стало известно о назначении председателя Национального комитета Республиканской партии Ринса Прибаса на пост главы аппарата Белого дома.

Сообщается, что заместителем главы аппарата Белого дома станет Кэти Уолш, которая в настоящее время занимает позицию главы администрации председателя Нацкомитета республиканцев.

Заместителем главы аппарата Белого дома по правовым, межгосударственным вопросам и делам Кабинета станет Рик Дирборн, который руководит аппаратом сенатора штата Алабама Джеффа Сешнса, а также является исполнительным директором переходной команды Трампа.

Также стало известно о назначении Джо Хэгина, занимавшего разные должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Буша-младшего, на должность заместителя главы аппарата Белого дома по оперативным вопросам.

Трамп вступает в полномочия президента после инаугурации 20 января 2017 года.