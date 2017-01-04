В соцсетях набросились на Dolce & Gabbana из-за платья Меланьи Трамп

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дизайнер Стефано Габбана подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей после того, как опубликовал в своем Instagram фотографию супруги избранного президента США Меланьи Трамп в коктейльном платье Dolce & Gabbana.

Первая леди США появилась в наряде от известных кутюрье на новогодней вечеринке в Палм-Бич. Опубликовав фотографию Меланьи в социальной сети, Габбана оставил под постом хэштег #DGWoman и назвал ее красавицей. После этого некоторые пользователи Instagram начали писать модельеру гневные комментарии.

Фото опубликовано stefanogabbana (@stefanogabbana) Янв 1 2017 в 4:44 PST

"Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо", — заявил один из подписчиков дизайнера.

"Подумайте об этике. Разве стали бы вы с тем же энтузиазмом одевать жену Гитлера?", — спросил другой пользователь соцсети.

"Он просто жалеет, что ему не довелось одевать жену Муссолини. А это шанс подобраться к мечте поближе", — говорится в комментарии g_klein_.

"Ваш аккаунт взломали что ли?", — шутит еще один подписчик.

"Этот пост — это шутка, верно? Больше никогда не куплю ничего от Dolce & Gabbana", — пишет пользователь rosebuddlove.

"Жаль, что я не могу вернуть мою сумку от Dolce & Gabbana", — сокрушается подписчик под ником instashima1.

Габбана ответил на некоторые недружелюбные комментарии смайликами-сердечками, а грубых пользователей назвал невеждами.

"Пожалуйста, не покупайте больше мою одежду. Мне не нужен невежественный потребитель", — ответил дизайнер на одно из резких сообщений.

"Сколько же глупых и невежественных людей в Instagram. Если вам не нравится этот пост, отпишитесь, пожалуйста. Спасибо", — написал он позднее под фотографией.

Другие пользователи выразили восхищение нарядом первой леди и пожелали Габбане не обращать внимания на негативные сообщения.

"Спасибо за то, что проявляете смелость, публикуя фотографию Меланьи, хотя многие глупые люди ее ненавидят", — говорится в одном из комментариев.

"Вы лучший! Спасибо, что держите свой талант выше политики", — написал другой пользователь.

"Прекрасная работа, пожалуйста, не реагируйте на злопыхателей. То, что вы делаете, находится за гранью их понимания", — заявил подписчик дизайнера под ником dvlesson.

Ранее одевать Меланью Трамп отказались такие известные американские модельеры, как Марк Джейкобс и Том Форд. Первой бойкот супруге избранного президента США объявила дизайнер, которая шила одежду для Мишель Обамы — Софи Телле. В результате она сама стала объектом насмешек в соцсетях.