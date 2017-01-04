Белый дом недоволен тем, что Трамп разделил мнение Ассанжа о кибервзломах

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом недоволен тем, что избранный президент США Дональд Трамп разделил мнение основателя WikiLeaks Ассанжа о кибервзломах, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Трамп в среду вновь усомнился в том, что к кибервзломам в США была причастна Россия, процитировав Ассанжа, который опроверг соответствующие предположения американских спецслужб.

"Вопрос в том, кому верить — с одной стороны русские и упомянутый господин Ассанж, а с другой — 17 правительственных учреждений правительства США", — сказал Эрнест, добавив, что мнение спецслужб разделяет также ряд депутатов конгресса. По его словам, то, кому поверит Трамп, "будет иметь глубокие последствия для будущего страны".

Эрнест не стал говорить, когда будет обнародован доклад спецслужб США на эту тему, который распорядился обнародовать уходящий президент Барак Обама. "Могу подтвердить, что разведсообщество справится с крайним сроком 20 января, еще осталось достаточно времени", — сказал Эрнест.

Избранный президент США Дональд Трамп разделил оценку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по вопросу взлома серверов Демократической партии неизвестными хакерами и электронной почты председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. "Джулиан Ассанж сказал, что почту Подесты мог взломать 14-летний ребенок. Почему комитет демократов был так беспечен?", — написал Трамп в Twitter. Как отметил также избранный президент, Ассанж подтвердил, что РФ не имеет отношения к передаче этой информации.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США выслали 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".