Итальянская полиция заподозрила двух человек в подготовке химической атаки

РИМ, 4 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники следственных органов Милана, занимающиеся борьбой с терроризмом, заподозрили двух выходцев из Северной Африки в подготовке терактов на Апеннинах, связанных с применением отравляющих химических веществ, сообщили в среду итальянские СМИ.

Информагентство Ansa сообщило, в частности, что в рамках расследования теракта, совершенного 19 декабря в Берлине тунисцем Анисом Амри, который был убит в перестрелке с полицией 23 декабря под Миланом, правоохранительные органы Италии активизировали деятельность по раскрытию возможной сети джихадистских ячеек на Апеннинах.

У сотрудников следственных органов, в частности, возникли подозрения в отношении двух выходцев из Северной Африки, один из которых был госпитализирован в Милане с тяжелым отравлением. По информации агентства, в организме этого человека якобы были обнаружены следы некоего химического вещества, торговля которым запрещена. В этой связи возникло подозрение относительно подготовки террористами "химической атаки" в Италии, указало Ansa.

В свою очередь миланская газета Corriere della Sera также сообщила в среду об этих подозрениях, однако указала, что возникшая тревога оказалась ложной. Источники информированного издания в следственных органах полностью опровергли эту гипотезу, охарактеризовав ее как не имеющую под собой оснований.

Зато в среду эксперты правоохранительных органов Италии окончательно установили, что Амри использовал одно и то же оружие как во время теракта в Берлине, так и в ходе перестрелки с сотрудниками итальянской полиции под Миланом. Согласно результатам баллистической экспертизы, речь идет о пистолете Erma-Werke 22 калибра.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.