Президента Хорватии заподозрили в "конфликте интересов" из-за поездок в США

БЕЛГРАД, 4 янв — РИА Новости. Комиссия по вопросам конфликта интересов в Хорватии начала расследование в связи с тремя поездками президента страны Колинды Грабар-Китарович в США, сообщил в среду телеканал N1 со ссылкой на членов комиссии.

"Во всех трех случаях комиссия должна выяснить, была ли цель поездки личной или служебной, нарушен ли закон о предотвращении конфликта интересов. В настоящее время неизвестно, приняла ли она таким образом подарок дороже 500 хорватских кун (около 66 евро) или самостоятельно оплатила перелет", — передает телеканал.

Отмечается, что кабинет президента Грабар-Китарович пока отказывается комментировать ситуацию.

Обвинение в подтвержденном конфликте интересов привело в июне 2016 года к отставке бывшего первого вице-премьера Хорватии Томислава Карамарко, чья супруга Ана сотрудничала с лоббистами венгерской нефтяной компании MOL.