Президента Хорватии заподозрили в "конфликте интересов" из-за поездок в США

БЕЛГРАД, 4 янв — РИА Новости. Комиссия по вопросам конфликта интересов в Хорватии начала расследование в связи с тремя поездками президента страны Колинды Грабар-Китарович в США, сообщил в среду телеканал N1 со ссылкой на членов комиссии.
Отмечается, что кабинет президента Грабар-Китарович пока отказывается комментировать ситуацию.
Обвинение в подтвержденном конфликте интересов привело в июне 2016 года к отставке бывшего первого вице-премьера Хорватии Томислава Карамарко, чья супруга Ана сотрудничала с лоббистами венгерской нефтяной компании MOL.