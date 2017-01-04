"Укроборонпром" готов поставлять украинской армии 100 беспилотников в год

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" готов поставлять украинской армии 100 беспилотников украинского производства в год, сообщила в среду пресс-служба предприятия.
"Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными национального университета "Киевский политехнический институт". За этот год мы полностью наладили его производство и готовы обеспечивать войско более 100 беспилотников в год – именно для этого на предприятии была развернута специальная производственная линия", – сообщил глава предприятия-производителя Вячеслав Проценко, слова которого приводит пресс-служба концерна.
В январе 2016 года "Укроборонпром" передал военным первую партию этих беспилотных комплексов.