"Укроборонпром" готов поставлять украинской армии 100 беспилотников в год

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" готов поставлять украинской армии 100 беспилотников украинского производства в год, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

Как отметили в компании, украинские беспилотники комплекса БпАК-МП-1 от киевского предприятии ОАО "Меридиан" имени Королева, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", проверены украинскими войсками и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год.

"Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными национального университета "Киевский политехнический институт". За этот год мы полностью наладили его производство и готовы обеспечивать войско более 100 беспилотников в год – именно для этого на предприятии была развернута специальная производственная линия", – сообщил глава предприятия-производителя Вячеслав Проценко, слова которого приводит пресс-служба концерна.

Комплекс БпАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системы и заряжающих устройств. В 2016 году было изготовлено 11 таких комплексов, то есть 33 беспилотника и сопровождающая техника.

В январе 2016 года "Укроборонпром" передал военным первую партию этих беспилотных комплексов.