Суд Киева разрешил задержание украинского бизнесмена Курченко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Печерский районный суд города Киева удовлетворил повторное ходатайство Генпрокуратуры Украины о содержании под стражей украинского бизнесмена Сергея Курченко, против которого в стране расследуют уголовное дело, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

В декабре Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание арест бизнесмена Курченко, после чего украинская прокуратура опять подала ходатайство об избрании для него меры пресечения.

"Удовлетворено ходатайство прокуроров о взятии под стражу Сергея Курченко… Так, 03.01.2017 повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей — следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.

Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, "Газ Украины". Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк". После смены власти на Украине Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В марте Генеральная прокуратура Украины заявила, что подозревает олигарха Курченко в руководстве преступной организацией, которая в течение 2010 года — начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

По данным прокуратуры, в тот период Курченко организовал незаконное завладение добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 миллиарда гривен (83 миллиона долларов) путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных якобы для нужд населения. В то же время, по данным следствия, фактически сжиженный газ в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.