Китайский чиновник открыл стрельбу по начальнику и коллеге

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Мэр китайского города Паньчжихуа (провинция Сычуань) Ли Цзяньцинь и секретарь городского комитета компартии Чжан Янь были ранены в результате покушения, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что по ним открыл стрельбу глава управления землепользования и природных ресурсов этого города Чэнь Чжуншу. После нападения он покончил с собой.

Инцидент произошел во время встречи в местном выставочном комплексе. В настоящий момент жизням пострадавших ничего не угрожает.