В Азербайджане заявили о 31 нарушении перемирия в Карабахе за сутки

БАКУ, 4 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в среду о 31 нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 31 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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