Для сохранившихся в крепости Росс русских захоронений подготовят паспорт

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Паспорт будет подготовлен для русских воинских захоронений, расположенных в знаменитой крепости Росс в американском штате Калифорния, сообщил в среду РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в США Максим Алексеев.

По его словам, речь идет о 131 захоронении.

"Те, кто приезжают в Форт-Росс, зачастую не знают об этом кладбище, о том, что там есть реальные могилы реальных людей. Нам удалось установить имена некоторых из тех, кто там похоронен", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поездка в крепость Росс была плановой. "Мы знали, что там есть захоронения российских военнослужащих. Нужно было просто уточнить информацию. Теперь будет составлен паспорт захоронений", — сказал он.

"В том, что эти могилы сохранились, во многом заслуга Национальной парковой службы США", — добавил он.

Как отметил Алексеев, в паспорте воинского захоронения указывается количество могил, их состояние и другие сведения. По его словам, подобные документы "в первую очередь служат напоминанием о людях, которые служили на благо Отечества, а кроме того, благодаря им потомки могут узнать, как и при каких обстоятельствах скончались их родственники".

Форт-Росс — деревянная крепость, бывшее русское поселение на побережье Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Форт был основан в 1812 году российско-американской компанией для промысла и торговли пушниной. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру. В настоящее время форт представляет собой исторический парк штата Калифорния, в котором с XIX века сохранился дом последнего русского коменданта Ротчева — объект исторической ценности национального значения.