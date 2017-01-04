Полиция Германии провела обыски в рамках расследования теракта в Берлине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Полиция Германии провела обыски в центре для беженцев и квартире в Берлине в рамках расследования теракта на рождественском базаре, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, следователи провели обыск в доме 26-летнего выходца из Туниса, который, предположительно, знал подозреваемого в совершении теракта Аниса Амри с конца 2015 года и был с ним в контакте незадолго до теракта.

"Таким образом, существует подозрение, что подозреваемый знал о планах о нападении и, вероятно, помогал Анису Амри", — приводит агентство заявление прокуратуры.

Также следователи считают, в квартире, где проводился обыск, проживал бывший сосед по квартире Амри, который также связывался с террористом незадолго до атаки. Как заявили в прокуратуре, обыски проводились с целью получить больше информации о поведении Амри до и после теракта.

Как сообщает агентство, прокуратура предоставит новую информацию по расследованию теракта днем в среду.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.