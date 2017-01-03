В Госдепе не знают, обсуждали ли Лавров и Керри новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не располагает данными о том, обсуждали ли госсекретарь Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров новые американские санкции против России и высылку российских дипломатов, сообщил во вторник официальный представитель ведомства Джон Кирби.

"У меня нет данных о том, что Керри и Лавров обсуждали принятое на прошлой неделе президентом (США Бараком Обамой) решение", — сказал Кирби.

Он отказался отвечать на вопрос журналистов о том, "считают ли США Лаврова тем самым человеком, который рекомендовал президенту РФ Владимиру Путину выслать из России американских дипломатов". "Я видел сообщения об этом, но не могу комментировать внутренние дискуссии в правительстве РФ", — сказал представитель госдепартамента.

На прошлой неделе администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов, которые покинули страну 1 января.

После этого Лавров заявил, что МИД РФ предложил российскому президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Однако российский лидер заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.