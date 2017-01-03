Останки украинского писателя Олеся поместили в депозитарий кладбища в Чехии

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Останки известного украинского писателя Александра Олеся и его жены после эксгумации перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте его захоронения, сообщила во вторник пресс-служба МИД Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге, принудительно эксгумировали. Процедура была проведена из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны "разобраться в ситуации вокруг захоронения писателя".

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", — говорится в сообщении.

После соответствующего решения посольство Украины в Праге примет все меры для надлежащего перезахоронения останков писателя и его жены.

По данным внешнеполитического ведомства Украины, на месте, где был захоронен Олесь и его жена, уже захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту. После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте.