Кандидат на пост премьер-министра Румынии предложил состав правительства

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Румынии Сорин Гриндяну завершил формирование списка министров нового правительства страны, в среду парламент проведет по нему голосование в ходе внеочередного заседания.

Как сообщает телеканал Realitatea , кабинет Гриндяну будет состоять из 25 министров.

Президент Румынии Клаус Йоханис в минувшую пятницу утвердил Гриндяну в качестве кандидата на пост премьер-министра. Кандидатуру Гриндяну выдвинуло парламентское большинство в составе победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов"(АЛД).

Согласно данным местных СМИ, в состав правительства войдут 4 министра от АЛД, остальные — от СДП.

В среду во второй половине дня пройдет внеочередное заседание парламента, на котором Гриндяну представит программу своего правительства, после чего пройдут дебаты и голосование по предоставлению вотума доверия предлагаемой правительственной программе и списку кабинета министров.

Выборы в двухпалатный парламент Румынии, состоящий из Сената и Палаты депутатов, прошли 11 декабря. Лидером, как и на прошлых парламентских выборах, стала Социал-демократическая партия (СДП), на втором месте оказалась Национал-либеральная партия (НЛП), третье место занимает новая партия "Союз за спасение Румынии". В состав парламента страны вошли шесть партий, которым удалось преодолеть рубеж в 5%. Помимо тройки лидеров, в парламент прошли Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), Альянс либералов и депутатов (АЛД), а также партия "Народное движение". В парламент не прошел ни один независимый кандидат.