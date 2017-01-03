Турецкие власти на этой неделе примут решение о продлении режима ЧП

© AFP 2016/ Joe Klamar Турция продолжит борьбу с терроризмом, несмотря на резолюцию Европарламента Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкий парламент на этой неделе проголосует по вопросу продления режима ЧП в Турции еще на три месяца, передает агентство Рейтер.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в ночь на 16 июля сроком на три месяца, по истечению которых он был продлен на такой же срок.

В конце декабря вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявлял, что режим ЧП может быть отменен в январе 2017 года.