Турецкие власти на этой неделе примут решение о продлении режима ЧП
13:2103.01.2017
(обновлено: 13:23 03.01.2017)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкий парламент на этой неделе проголосует по вопросу продления режима ЧП в Турции еще на три месяца, передает агентство Рейтер.
Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в ночь на 16 июля сроком на три месяца, по истечению которых он был продлен на такой же срок.
В конце декабря вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявлял, что режим ЧП может быть отменен в январе 2017 года.