Минобороны Украины заявило о ранении четырех силовиков за сутки в Донбассе

© AP Photo/ Vadim Ghirda В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом Четверо украинских военных ранены в Донбассе за минувшие сутки, погибших нет, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, четверо наших бойцов получили ранения", — сказал Мотузяник.