Глава Киргизии не подписал закон о защите граждан, сообщивших о коррупции

БИШКЕК, 2 янв – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вернул в парламент без подписания закон о защите и вознаграждении граждан, сообщивших о коррупции, сообщает пресс-служба главы киргизского государства.

Закон о защите граждан, сообщивших о фактах коррупции, был принят парламентом республики в ноябре 2016 года. В нем предусмотрена выплата денежного вознаграждения до одного миллиона сомов (около 14,5 тысяч долларов) гражданам, сообщившим в правоохранительные органы о коррупционном правонарушении.

"Президент возвратил закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в Жогорку Кенеш (парламент – ред.) на доработку для устранения некоторых противоречий… Президент Алмазбек Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона, в целом его поддерживает, но обращает внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки", — сообщает пресс-служба.

В частности, закон устанавливает защиту только для государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, в том числе работающие в негосударственном секторе, а также пенсионеры или безработные, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие закона и, следовательно, остаются беззащитными от преследования со стороны коррупционеров. Также в документе не определен источник финансирования выплаты сумм вознаграждения.

Кроме того, президент отметил, что нормы данного закона о денежном вознаграждении для чиновников, сообщивших о фактах коррупции в их ведомствах, "могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих".

Глава государства предложил законодателям устранить указанные недостатки и выработать согласованный вариант закона, отметили в пресс-службе.