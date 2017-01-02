В Индонезии задержали капитана парома, при пожаре на котором погибли люди

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полиция задержала капитана парома, загоревшегося неподалеку от индонезийской столицы Джакарты, передает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. По последним данным, в результате пожара погибли 27 человек, по меньшей мере 17 числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала, капитана парома обвиняют в том, что он первым покинул горящее судно.

"Мы задержали капитана судна", — заявил глава морской полиции Джакарты Херо Хендрианто Бачтиар. Он добавил, что в полицейский участок были доставлены еще пять человек, включая трех членов экипажа.

Как сообщает телеканал, теперь капитан парома может подвергнуться серьезным санкциям, включая лишения разрешения на плавание.