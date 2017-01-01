В США при крушении небольшого самолета в канун Нового года погибли четверо

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Одномоторный самолет Piper PA28 потерпел крушение на юге американского штата Иллинойс накануне Нового года, четыре человека погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около 20.15 субботы (05.15 мск воскресенья) в лесистой местности. Как заявил следователь округа Джонсон Дэвид Рокуэлл (David Rockwell), двое мужчин и двое женщин, находившихся на борту самолета, были объявлены погибшими на месте происшествия.

В расследовании катастрофы участвуют специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB). Обстоятельства крушения пока не установлены.