Теракт в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь унес жизни 35 человек

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле, где в новогоднюю ночь находилось порядка 800 посетителей, унесло жизни 35 человек. Местный губернатор назвал произошедшее терактом и уточнил, что атаку совершил одиночка в костюме Санта-Клауса.

По последним данным, террорист был ликвидирован силовиками.

Первые сообщения о вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле появились около 2.00. Агентство Рейтер сообщило, что в результате атаки есть раненные, а на улицу перед клубом прибыли бронированные полицейские автомобили. Позднее стало известно, что речь идет о клубе Reina в районе Бешикташ. Заведение расположено рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

Телеканал CNN Turk заявил, что беспорядочную стрельбу в клубе открыли злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов. Газета Hurriyet отмечала, что нападавшие говорили на арабском языке. Агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ сообщало, что ранения получили порядка 20-30 человек, а один из нападавших все еще находится в здании. В панике посетители клуба спасались вплавь, прыгая в Босфор.

Здание оцепили и начали патрулирование со стороны моря. Позже Рейтер сообщил, что спецназ и взрывотехники начали обыск здания, не уточняя судьбу нападавшего.

Согласно первой информации о жертвах, атака унесла жизни двух людей – полицейского и мирного жителя. Однако позднее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что цифра гораздо выше.

"Это террористическое нападение", — заявил Шахин, выступление которого транслировал телеканал Haberturk. "Как минимум 35 наших граждан погибли", — уточнил он.

Шахин добавил, что ранения получили не менее 40 человек, а злоумышленник действовал в одиночку.

Владелец клуба рассказал газете Hurriyet, что знал о готовящейся атаке. "Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это", — сказал владелец клуба.

Как заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, по предварительным данным, российских граждан в ночном клубе, где произошел теракт, не было. "Ждем официальную информацию из правоохранительных органов Турции", — сказал дежурный дипломат.

Долгое время оставалась неизвестной судьба нападавшего. О том, что злоумышленник был ликвидирован, спустя несколько часов сообщила газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства. Сотрудник издания, находящийся на месте инцидента, также сообщил, что полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.

Первыми на стамбульский теракт отреагировали глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Наши мысли с пострадавшими при атаке и с турецким народом", — написал глава НАТО в Twitter.

"Мы продолжаем работать над предотвращением таких трагедий", — заявила Могерини.

Представитель Белого дома Эрик Шульц заявил, что команда по национальной безопасности проинформировала американского президента Барака Обаму о нападении в Стамбуле.

"Президент выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных людей, распорядился, чтобы его команда по необходимости предложила соответствующую помощь властям Турции, потребовал, чтобы его информировали по мере необходимости", — говорится в заявлении Шульца.

Другой представитель Белого дома Нед Прайс выпустил заявление, в котором от имени США осудил теракт и выразил соболезнования, а также подтвердил поддержку Турции в борьбе с терроризмом.