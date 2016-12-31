В Праге обезвредили поляка, угрожавшего бомбой в самолете

ПРАГА, 31 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Гражданин Польши, который угрожал взорвать самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air, следовавший по маршруту Лас-Пальмас — Варшава, был обезврежен и задержан полицейскими после того, как воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги, сообщил пражский портал Aktuálně.

"Полиция обезвредила и задержала подозреваемого, который угрожал взорвать самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air со 162 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, следовавший по маршруту Лас-Пальмас-Варшава. Самолет был вынужден совершить вынужденную посадку в старой части пражского аэропорта Вацлава Гавела. Как сообщил глава МВД Милан Хованец, подозреваемый является гражданином Польши, сейчас производится его допрос", — говорится в сообщении.

Все пассажиры, в основном, граждане Польши, благополучно эвакуированы из самолета и расселены по пражским гостиницам. В самолете работают пиротехники, здесь же находятся несколько пожарных расчетов, а также врачи "Скорой помощи". В баках самолета находится 5,6 тонны топлива.

Как отмечает портал Aktuálně, инцидент не повлиял на деятельность главной части аэропорта Вацлава Гавела, все самолеты взлетают и приземляются согласно расписанию.