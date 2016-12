Трамп назвал решение Путина по американским дипломатам "отличным ходом"

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал "отличным ходом" решение главы российского государства Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.

"Отличный шаг с задержкой (со стороны В.Путина) – Я всегда знал, что он очень умный!", - написал в пятницу Трамп в своем Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!